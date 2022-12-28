Гастроэнтеролог назвала самые несочетаемые продукты за новогодним столом Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Праздничные дни для многих чреваты перееданием, но есть продукты, которые особенно вредно сочетать между собой, так как могут начаться проблемы с желудочно-кишечным трактом. О них рассказала гастроэнтеролог, гепатолог СМ-Клиники в Санкт-Петербурге Анна Денисова.

Главная опасность кроется в майонезных салатах. А все потому, что животный белок не стоит сочетать с растительным белком и крахмалистыми овощами. Иными словами, колбаса и селедка не дружат ни с горошком, ни с картофелем. На то, чтобы переварить такую пищу, у организма уходит больше времени и появляется тяжесть в животе.

Еще одно проблемное сочетание - комбинация животного белка и жира с быстрыми углеводами. Пример такого продукта бутерброд с белым хлебом, маслом и икрой. Нелегко в такой момент приходится печени и поджелудочной. Может быть скачок сахара в крови.

Лучше всего обойтись во время застолий без горячего, так как после салатов пищеварительная система работает на пределе. Если все таки горячее будет, то стараться сделать его менее сложным.

- Ограничьтесь одним блюдом и не сочетайте его с углеводными гарнирами, и тем более – с картошкой. В добавку лучше выбрать листовой салат или любые овощи, - заключила врач в беседе с «Газетой.Ru»

Диетолог, нутрициолог Ирина Писарева подтвердила, что употребление пищи перед сном может быть опасно для здоровья. Снижается выделение ферментов желудочного сока. Соответственно пища будет тяжелее и дольше перевариваться, сказала она ФАН.

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