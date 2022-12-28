В Венеции отменили концерт пианистки Лисицы, поддержавшей ДНР

Валентина Лисица Фото: Александр КОЦ, Дмитрий СТЕШИН

Отменен концерт фортепианной музыки пианистки Валентины Лисицы в Венеции на сцене знаменитого театра La Fenice, который должен был состояться в апреле 2023 года. Соответствующее решение принято итальянской ассоциацией Musikamera после жалоб украинских блогеров в социальных сетях.

В "вину" музыканту они ставили посещение Мариуполя в Донецкой Народной Республике (ДНР) весной 2022 года и участие в концерте по случаю Дня Победы. La Fenice ответило на это короткой записью в Twitter о том, что выступление артистки отменено.

Напомним, Валентина Лисица родилась в Киеве. Она выступала в составе симфонических, филармонических и камерных оркестрами многих стран мира (США, Новая Зеландия, Польша, Чехия, Нидерланды, Бразилия, Франция, Канада и другие).

Валентина Лисица рассказала, что столкнулась с запретами концертов в Европе после того, как отказывалась негативно отзываться о российской спецоперации на Украине. Подробнее читайте в материале KP.RU.