Правительство России обсуждает возможность запретить ввоз компьютеров Dell, HP и Acer Фото: pixabay.com

Правительство России обсуждает возможность запретить ввоз в страну компьютеров и ноутбуков таких производителей, как Dell, HP, HPE, Acer, MSI и некоторых других иностранных компаний.

По информации «Коммерсанта», с таким предложением к кабинету министров обратилась российская компания «Айсиэл Техно», производящая компьютеры и ноутбуки под брендом ICL. Гендиректор компании Евгений Степанов объяснил такую инициативу стимулированием спроса на отечественную продукцию.

В письме Степанова главе Минцифры Максуту Шадаеву предлагается новые меры поддержки российских производителей электроники. Среди них – запрет на ввоз по параллельному импорту техники Dell, HP, HPE, Acer, MSI, Inspur, Asus, Lenovo и Fujitsu. По мнению главы «Айсиэл Техно», это позволит «освободить рынок России от компаний, отказавшихся работать в РФ, и увеличить долю российской вычислительной техники до 50%». Речь идет главным образом о персональных компьютерах, моноблоках и ноутбуках.

Кроме того, «Айсиэл Техно» предлагает ввести утилизационный сбор на импортные электронно-вычислительные машины в размере 20% от стоимости, а также давать субсидии российским производителям электроники. Среди других мер поддержки, предложенных компанией, в письме значатся выдача льготных кредитов на закупку отечественной техники дистрибьюторами и программа кэшбэка в 20% для потребителей, готовых покупать в розничных магазинах российскую электронику.

Как писал сайт KP.RU, ранее правительство РФ решило упростить правила ввоза в Россию в компьютеров, планшетов, ноутбуков, смартфонов, микросхем и раций.

Между тем стало известно, что доля ноутбуков, ввезенных в Россию с клавиатурой без кириллицы, достигнет 10% по итогам 2022 года.