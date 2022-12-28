Поездка Путина в Псковскую область отменена из-за погодных условий

Владимир Путин Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин сегодня, 28 декабря, из-за погодных условий не полетит во Псков, а проведет мероприятие в онлайн-формате из Санкт-Петербурга, об этом журналистам сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"В итоге по полетным условиям это не представляется возможным… он проведет в режиме видеоконференции из Петербурга мероприятие, в ходе которого с пройдет запуск завода "Титан-Полимер" в Псковской области", - уточнил Песков представителям СМИ.

Пресс-секретарь Путина также добавил, что на заводе организуют выпуск полимерной продукции, которая требуется и для фармацевтики, и для изготовления медицинских препаратов, пищевой и непищевой упаковки.

Ранее сообщалось, что Владимир Путин посетит завод “Титан-Полимер” в Псковской области 28 декабря 2022. Также отмечалось, что у российского лидера запланирована также встреча с главой региона Михаилом Ведерниковым.