Песков назвал абсолютно неверными заявления о деструктивном влиянии РФ на ситуацию в Косово Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Заявления о якобы деструктивном влиянии России на ситуацию в Косово являются абсолютно неверными, отметил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Сербия – это суверенная страна, и искать здесь какое-то деструктивное влияние России абсолютно неверно. Естественно, Сербия защищает права сербов, которые живут рядом в таких непростых условиях, и реагирует жестко, когда эти права нарушаются», – заявил он журналистам.

По словам пресс-секретаря президента России, Москва внимательно следит за ситуацией вокруг Косово и поддерживает Белград. Песков напомнил, что Россия имеет тесные исторические связи с Сербией.

Как писал сайт KP.RU, президент Сербии Александар Вучич отдал приказ привести в состояние высшей боевой готовности Вооруженные силы страны из-за ситуации в Косово. Об этом заявил глава Минобороны страны Милош Вучевич.

В разговоре с журналистами он подчеркнул, что армия Сербии защищает суверенитет и территориальную целостность страны, а также обеспечивает защиту всех граждан, предотвращая насилие и террор.

Ранее стало известно, что на север непризнанной республики Косово прибыл отряд спецназа косовской полиции, вооруженный снайперскими винтовками. Такое положение дел прямо противоречит гарантиям Международной миссии под эгидой НАТО и Миссии Евросоюза.