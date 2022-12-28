Foreign Affairs: Россия победила в борьбе с экономическими санкциями США Фото: REUTERS

Россия и КНР одержали убедительную победу в борьбе с санкциями США, пишет издание Foreign Affairs.

В качестве примера автор статьи назвала наиболее "убедительные" ответы двух стран на санкционную политику Вашингтона.

В частности, это создание двусторонних валютных свопов, которые позволяют РФ и Китаю не использовать американскую валюту, создание незападных платежных систем по типу китайской альтернативы SWIFT CIPS (Трансграничная межбанковская платежная система), участниками которой стали уже свыше 1,3 тысячи банков из более, чем 100 стран, и постепенное внедрение Россией и Китаем цифровой валюты.

Ранее читатели турецкого издания En Son Haber положительно отреагировали на публикацию об успешном противостоянии России санкциям со стороны западных стран. В частности, в статье отмечается, что на фоне введенных санкций Россия, вероятно, получит еще большую прибыль от продажи энергоносителей. В Евросоюзе при этом возникли политические разногласия: Брюссель конфликтует с Венгрией, Словакией и Чехией по вопросу введения эмбарго на поставки нефти.