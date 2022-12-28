Лавров заявил, что Россия обеспечит выполнение целей военной спецоперации на Украине

Сергей Лавров Фото: REUTERS

Россия намерена обеспечить выполнение целей военной спецоперации, к которым относится обеспечение безопасности четырех новых регионов страны и недопущение создания угроз для безопасности всей РФ, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Мы намерены обеспечить выполнение целей военной спецоперации… наш абсолютный приоритет - четыре новых региона России, которые должны быть освобождены от угроз нацификации, которым они подвергались долгие, долгие годы, и которые должны обеспечить безопасность всех проживающих там людей", - заявил Лавров в интервью на программе "Большая игра" на Первом канале.

Также он добавил, что "еще одной важнейшей целью специальной военной операции является недопущение создания и сохранения на территории Украины каких-либо угроз нашей безопасности".

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима".

Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 28 декабря 2022 года публикует сайт KP.RU.