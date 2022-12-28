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НовостиПолитика28 декабря 2022 12:16

Лавров заявил, что Россия обеспечит выполнение целей военной спецоперации на Украине

Четыре новых региона РФ должны быть освобождены от угроз нацификации, подчеркнул глава МИД России
Анна БЕЗРУКОВА
Анна БЕЗРУКОВА
Сергей Лавров

Сергей Лавров

Фото: REUTERS

Россия намерена обеспечить выполнение целей военной спецоперации, к которым относится обеспечение безопасности четырех новых регионов страны и недопущение создания угроз для безопасности всей РФ, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Мы намерены обеспечить выполнение целей военной спецоперации… наш абсолютный приоритет - четыре новых региона России, которые должны быть освобождены от угроз нацификации, которым они подвергались долгие, долгие годы, и которые должны обеспечить безопасность всех проживающих там людей", - заявил Лавров в интервью на программе "Большая игра" на Первом канале.

Также он добавил, что "еще одной важнейшей целью специальной военной операции является недопущение создания и сохранения на территории Украины каких-либо угроз нашей безопасности".

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима".

Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 28 декабря 2022 года публикует сайт KP.RU.