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НовостиПолитика28 декабря 2022 13:54

Российские военные ликвидировали артиллерийские системы М777 и гаубицы FH-70 в ДНР

Об этом сообщили в Минобороны РФ
Анна БЕЗРУКОВА
Анна БЕЗРУКОВА
Российские военные ликвидировали артиллерийские системы М777 и гаубицы FH-70 в ДНР

Российские военные ликвидировали артиллерийские системы М777 и гаубицы FH-70 в ДНР

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Российские военные уничтожили в Донецкой Народной Республике (ДНР) две артиллерийские системы М777 и гаубицу FH-70, об этом сегодня, 28 декабря, сообщили в Министерстве обороны РФ.

"В ходе контрбатарейной борьбы возле населенного пункта Красногоровка на огневых позициях ликвидированы две артиллерийские системы М777 производства Соединенных Штатов и гаубица FH-70 производства ФРГ, из которых производились обстрелы жилых кварталов города Донецк", - уточняется в сообщении российского оборонного ведомства.

Ранее сообщалось, что российские военные уничтожили "Ланцетом" украинский военный катер.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима".

Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 28 декабря 2022 года публикует сайт KP.RU.