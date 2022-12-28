Игрушки Хагги Вагги снимают с продажи в России

Крупные российские маркеплейсы удалили карточки товаров с игрушками Хагги Вагги, подтвердили в Роскачество Фото: из соцсетей

В Роскачество распорядились снять с продажи некачественные игрушки Хагги Вагги несертифицированных производителей. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. Крупные российские маркетплейсы, такие как Ozon, Wildberries, "Яндекс.Маркет" и "СберМегаМаркет" удалили карточки товаров с игрушками "Хагги Вагги" от недобросовестных продавцов.

"89% «Хагги Вагги» из исследованных имели превышения по содержанию фенола. Максимальное превышение более чем в 4 раза обнаружено у одной из игрушек, купленной на маркетплейсе. При регулярном контакте с такой игрушкой ребенок может стать сонливым, могут появиться головные боли, головокружения. Более того, абсолютное большинство игрушек, как оказалось, реализуются на российском рынке бесконтрольно и не обладают сертификатами соответствия", - говорится в сообщении ведомства.

Роскачество провели исследование игрушек на 18 торговых марках. К исследованию побудил ранее проведенный мониторинг, который показал, что в условиях высокого спроса и ажиотажа вокруг игрушек Хагги Вагги российский рынок наводнили обезличенные товары китайского производства самого разного качества.

К макретплейсам в устранении некачественной продукции присоединились и специализированные детские торговые точки. Интернет-магазины "Азбука детства" и Elmers-mama вывели игрушки из ассортимента, а "Детский мир" запросил у производителей результаты повторных испытаний их товаров Роскачеством после проведения исправления нарушений производителем.