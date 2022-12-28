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НовостиПолитика28 декабря 2022 16:05

Американский подполковник Дэниел Дэвис назвал бессмысленной помощь США Украине

Байден не пообещал Киеву ничего, кроме одной батареи ЗРК, отметил он
Анна БЕЗРУКОВА
Анна БЕЗРУКОВА
Американский подполковник Дэниел Дэвис назвал бессмысленной помощь США Украине

Американский подполковник Дэниел Дэвис назвал бессмысленной помощь США Украине

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Помощь Соединенных Штатов для Украины можно назвать бессмысленной и незначительной, об этом в публикации для издания 19FortyFive написал бывший американский подполковник Дэниел Дэвис.

“Зеленский уехал из США, а Байден - и это показательно - так и не пообещал ничего, кроме одной батареи ЗРК: ни танков, ни бронетранспортеров, ни новой артиллерии»,- подчеркивается в статье.

Дэвис также отметил, что небольшие объемы поставок зенитных ракетных систем (ЗРК) Patriot не позволят раскрыть эффективность этих систем ПВО.

Кроме этого, экс-подполковник добавил, что одной батареи ЗРК Patriot будет мало даже для защиты только одного Киева, а обучение личного состава для использования новых систем займет минимум три месяца.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима".

Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 28 декабря 2022 года публикует сайт KP.RU.