Американский подполковник Дэниел Дэвис назвал бессмысленной помощь США Украине Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Помощь Соединенных Штатов для Украины можно назвать бессмысленной и незначительной, об этом в публикации для издания 19FortyFive написал бывший американский подполковник Дэниел Дэвис.

“Зеленский уехал из США, а Байден - и это показательно - так и не пообещал ничего, кроме одной батареи ЗРК: ни танков, ни бронетранспортеров, ни новой артиллерии»,- подчеркивается в статье.

Дэвис также отметил, что небольшие объемы поставок зенитных ракетных систем (ЗРК) Patriot не позволят раскрыть эффективность этих систем ПВО.

Кроме этого, экс-подполковник добавил, что одной батареи ЗРК Patriot будет мало даже для защиты только одного Киева, а обучение личного состава для использования новых систем займет минимум три месяца.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима".

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