Пять фельдшерско-акушерских пунктов и две амбулатории открываются в Кузбассе

Медицинские пункты построили по программе модернизации первичного звена здравоохранения нацпроекта «Здравоохранение»

Современные модульные медицинские пункты начали работать в селе Славино Новокузнецкого округа, поселке Берикуль Тисульского округа, поселке Новый свет Ижморского округа, в четверг заработает в поселке 348 Квартал и в селе Лебедянка Анжеро-Судженского городского округа Кузбасса. Две модульные амбулатории открылись в поселках Металлплощадка и Ясногорский Кемеровского округа.

«Более 10 тысяч жителей сельских территорий качественная медицинская помощь будет оказана рядом с домом. Ранее им приходилось ездить в районные больницы, — отметил губернатор Сергей Цивилев. - В этом году пациентов начали принимать 73 новых фельдшерско-акушерских пункта и амбулатории, в которых созданы современные условия. В 2023 году планируем построить и открыть еще 42 ФАПа для повышения доступности медицины».

Медицинские пункты построили по программе модернизации первичного звена здравоохранения нацпроекта «Здравоохранение». Быстровозводимые конструкции пришли на смену устаревшим зданиям. Теперь жители сел и деревень смогут проходить диспансеризацию, иммунопрофилактику, получать плановую и экстренную помощь в комфортных условиях.

В структуре амбулаторий дополнительно предусмотрены дневной стационар, физиокабинет, помещения забора крови, кабинеты приема акушера-гинеколога, педиатра, стоматолога. В медучреждениях разделены потоки детей и взрослых.

ФАПы и амбулатории оснащены высокотехнологичными аппаратами для автоматизированной и дистанционной оценки ЭКГ, автоматическими наружными дефибрилляторами с функцией голосовых подсказок, одеялами с подогревом для новорожденных, всем необходимым для оказания первой медицинской помощи и при выявлении особо опасных инфекций.

Оборудование позволит оказывать экстренную помощь всем категориям пациентов, включая новорожденных. Также есть лабораторные аппараты, позволяющие проводить исследования крови (общий развернутый анализ крови, гемоглобин, исследование свертывающей системы крови).

В новых лечебных пунктах будет проведен высокоскоростной интернет, закуплена необходимая оргтехника. Это позволит медикам проводить телемедицинские консультации с коллегами из районных больниц и крупных областных клиник.