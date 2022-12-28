Бывший советник главы Пентагона Макгрегор считает, что ЗРК Patriot не поможет Украине избежать поражения Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Украине придется смириться с пугающей для нее правдой о зенитном ракетном комплексе (ЗРК) Patriot - эти комплекты не спасут Украину от поражения, заявил бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в эфире YouTube-канала Redacted.

"Я полагаю, что это (поставки ЗРК - прим. ред.) не приведет к серьезной эскалации на Украине", - сказал он.

Этот комплекс крайне хрупкий и дорогой в обслуживании. При этом он является практически бесполезным против крылатых ракет и низколетящих беспилотников, добавил Макгрегор.

Ранее американский подполковник Дэниел Дэвис назвал бессмысленной помощь США Украине. Байден не пообещал Киеву ничего, кроме одной батареи ЗРК, отметил он.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима".

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