РЖД назначили свыше 1,3 тысяч дополнительных поездов на новогодние праздники Фото: Валерий БУТАЕВ

Холдинг "Российские железные дороги" (РЖД) назначил свыше 1,3 тысяч дополнительных поездов на новогодние праздники, что в 2,5 раза больше, чем в 2021-м году.

"Дополнительные поезда, специально назначенные на период массовых новогодних перевозок (с 23 декабря по 10 января), курсируют на самых востребованных маршрутах… В целом, их будет более 1 300, что в 2,5 раза больше, чем в прошлом году", - уточняется в сообщении холдинга..

С 28 по 30 декабря текущего года в поездки на "Сапсанах", "Ласточках" и поездах дальнего следования Федеральной пассажирской компании (ФПК, дочерняя компания РЖД ) планируют отправиться более 1 миллиона пассажиров, из них около 220 тысяч - 31 декабря 2022 года.

Ранее сообщалось, что “Российские железные дороги” постараются не допустить роста цен на пассажирские билеты в этом году, заявил генеральный директор компании Олег Белозеров. Как рассказал глава РЖД в ходе открытого диалога в Совете Федерации, компания уже перевезла более 16 тысяч беженцев с Донбасса, из которых 5,5 тысячи – это дети. Все они были размещены во временных пунктах в России.