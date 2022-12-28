Юрист предупредил россиян о низких шансах вернуть переведенные мошенникам деньги Фото: Shutterstock

Руководитель рабочей группы по законодательству в сфере интернет-технологий и цифровизации Общественной палаты РФ, доктор юридических наук Вадим Виноградов рассказал, что часто желание людей сэкономить время и деньги, делая покупки в сети, служат отличным способом наживы для мошенников.

Эксперт поясняет: мошенники используют различные приемы. Аферисты готовы создавать сайты-однодневки с товарами по заниженной цене, группы в соцсетях с заманчивыми предложениями. Такие схемы отработаны с точки зрения психологического воздействия на потенциальную жертву, искусно манипулируют естественным желанием сэкономить, отметил он. Об этом пишет Lenta.ru.

- Доверчивые граждане продолжают добровольно расставаться с деньгами...Советую быть предельно внимательными при совершении любых онлайн-покупок, - предупреждает юрист.

Кроме того, Виноградов обратил внимание, что, чаще всего у россиян крайне малы шансы вернуть переведенные мошенникам деньги.

Ранее "Известия" писали, что кибермошенники похитили у россиян в третьем квартале этого года почти 4 млрд рублей. Как подсчитали в ЦБ, случаев хищений денежных средств стало меньше, но вот объем похищенных средств значительно вырос - почти на четверть.

Также телеканал "360" сообщал, что в Оренбурге суд вынесет приговор мошенникам, которые обманули 25-летнюю медсестру на 520 тысяч рублей. Неизвестный мужчина позвонил девушке и представился сотрудником банка. Он сообщил, что на ее имя кто-то пытается оформить кредит, а затем посоветовал ей подать встречную заявку на заем и перевести на некий счет деньги.