Терапевт напомнила, что запрещено растирать спиртом человека, получившего обморожение Фото: Евгения ГУСЕВА

Врач-терапевт Инна Бобыкина дала советы, как оказать первую помощь человеку, который получил переохлаждение. Правило номер один: не использовать спирт, горячую воду или снег для согревания. Обычно рекомендуют сделать растирание, но организм получает колоссальный стресс.

Процесс согревания должен проходить при комнатной температуре и постепенно.

- Растирания – это миф. Ни в коем случае нельзя, как и греть в воде. Если человек в сознании, просто долго был на улице и промерз, то никаких насильственных способов согревания, - говори News.ru Бобыкина.

Если же человек обнаружен на улице без сознания, то нужно поскорее вызывать скорую помощь. Единственное, что возможно сделать до приезда врачей, чтобы как-то помочь пострадавшему, это обеспечить человека сухим теплом, переместить в теплое помещение, позаботиться о сухой одежде.