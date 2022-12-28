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НовостиОбщество28 декабря 2022 19:21

Терапевт напомнила, что запрещено растирать спиртом человека, получившего обморожение

Важно исключить любое "насильственое согревание"
Елена АКИМОВА
Терапевт напомнила, что запрещено растирать спиртом человека, получившего обморожение

Терапевт напомнила, что запрещено растирать спиртом человека, получившего обморожение

Фото: Евгения ГУСЕВА

Врач-терапевт Инна Бобыкина дала советы, как оказать первую помощь человеку, который получил переохлаждение. Правило номер один: не использовать спирт, горячую воду или снег для согревания. Обычно рекомендуют сделать растирание, но организм получает колоссальный стресс.

Процесс согревания должен проходить при комнатной температуре и постепенно.

- Растирания – это миф. Ни в коем случае нельзя, как и греть в воде. Если человек в сознании, просто долго был на улице и промерз, то никаких насильственных способов согревания, - говори News.ru Бобыкина.

Если же человек обнаружен на улице без сознания, то нужно поскорее вызывать скорую помощь. Единственное, что возможно сделать до приезда врачей, чтобы как-то помочь пострадавшему, это обеспечить человека сухим теплом, переместить в теплое помещение, позаботиться о сухой одежде.