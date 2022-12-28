Стало известно, каким будет курс доллара в январе 2023 года Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев спрогнозировал, каким будет курс доллара в январе 2023 года.

По его словам, если оценивать текущую ситуацию, то курс рубля остается достаточно низким по отношению к доллару и евро в результате атаки на него спекулянтов. Об этом пишет Lenta.ru.

Беляев считает, что на текущий курс влияет и то, что люди предъявляют повышенный спрос на зарубежную валюту, поскольку отправляются на каникулы за рубеж.

- В конце года появились сообщения о том, что люди, заметив, что курс рубля к доллару снижается, опять вернулись к мысли, что это инвестиционный инструмент, и стали его активно скупать, - поясняет эксперт.

Однако уже после новогодних праздников, вероятнее всего, волна повышенного спроса спадет, и доллар вернется на экономически обусловленные позиции, убежден он.

- (в январе 2023) евро может вернутся даже на позиции в районе 62-63, то есть евро может сравняться с долларом по отношению к рублю, и не исключено, что он может быть дешевле доллара, как это было летом, но это крайний сценарий, - предполагает экономист.

Накануне ФАН писал, что США могут не оправиться от ударов России и ее партнеров, которые активизировали попытки ослабить доллар. По мнению экспертов, после начала украинского кризиса члены мирового сообщества разделились на три лагеря. Один возглавили США, второй – Россия с КНР, в третий вошли сохраняющие нейтралитет страны.

Также "Пятый канал" сообщал, что курс российской валюты будет постепенно ослабляться и к 2025 году достигнет уровня 72 рублей за доллар США. Такой прогноз дал глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников.