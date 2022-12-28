Адвокат объяснил, какое наказание грозит супругам за фиктивный развод ради льгот

https://absatz.media/ekonomika/22890-razvod-po-raschyotu-chto-grozit-semyam-kotorye-idut-na-hitrosti-radi-posobiya-na-detej Фото: Светлана Макеева

Нередко случаются ситуации, когда супруги решаются на фиктивный развод ради получения льгот. Безусловно, подобная многоходовка может привести к желаемому результату и государство будет выплачивать пособия, но может быть и другое развитие событий – можно понести реальное наказание за такое мошенничество.

По словам почётного адвоката России, члена Общественной палаты Москвы Дмитрия Краснова, можно даже лишиться свободы, ведь такие действия расценят как мошенничество. - Эта статья Уголовного кодекса РФ означает завладение денежными средствами или активами обманным путем. Супруги желают получить пособие, расторгают брак, - рассказывает адвокат «Абзацу».

В зависимости от причиненного бюджету ущерба, будет определено наказание.

Наказание может быть в виде штрафа, обязательных исправительных работ, ограничения свободы, принудительных работ, ареста, лишения свободы. Максимум – 10 лет заключения и штраф до миллиона рублей.

Хотя, как признается адвокат, доказать такой преступный умысел крайне непросто. Ведь в стране отсутствует механизм контроля.

- Никто реально не будет ходить по семьям и проверять, живут родители вместе или не живут, а делают вид, - подчеркнул адвокат.

Возможно кто-то из соседей донесет, что развод фиктивный и тогда появится доказательная база. Но возбуждаются такие дела крайне редко.