Врач рассказала о пользе мандаринов Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Одним из атрибутов новогоднего стола являются мандарины. Эти цитрусовые являются богатым источником витаминов, антиоксидантов и других полезных веществ.

Однако, как объяснила врач-эндокринолог АО "Медицина" (клиника академика Ройтберга), кандидат медицинских наук Наталия Тананакина, некоторым людям они могут быть противопоказаны. Об этом сообщает РИАМО.

- В них нет тяжелых металлов и радионуклидов, поскольку плоды растут на деревьях. Мандарины содержат много витамина C, который активизирует иммунные клетки, помогая организму бороться с инфекциями и вирусами, - объяснила доктор.

По ее словам, несмотря на то, что в мандаринах довольно много сахара, они низкокалорийные и способствуют снижению веса. Мандарины полезны и для здоровья глаз.

- Мандарины противопоказаны тем, у кого диагностирован острый нефрит, гепатит или холецистит, тем, кто страдает язвой желудка или двенадцатиперстной кишки, - напомнила эндокринолог.

Накануне ОТР писал, что большинство россиян (68%) заявили, что салат оливье обязательно должен присутствовать на новогоднем столе. Еще 21% россиян выбрали селёдку под шубой в качестве обязательного блюда, а также 15%гражлан считают важным наличие на праздничном столе мандарины.