Минпросвещения РФ утвердило единую программу дошкольного образования в стране

Главным идеологом реформы стал глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов Фото: kremlin.ru

Министерство просвещения России выпустило приказ об утверждении федеральной образовательной программы дошкольного образования. Он уже опубликован на официальном портале правовой информации.

«Целью федеральной программы является разностороннее развитие ребенка в период дошкольного детства с учетом возрастных и индивидуальных особенностей на основе духовно-нравственных ценностей российского народа, исторических и национально-культурных традиций», — отмечается в самой программе.

В данном документе подчеркивается, что программа создает единое ядро дошкольного образования и единое образовательное пространство независимо от места проживания детей. Программа представляет собой основу для разработки дошкольными учреждениями образовательных программ.

Известно, что главным идеологом создания данной программы в стране выступает министр просвещения РФ Сергей Кравцов. По его мнению, необходимость в детально проработанной программе образования в стране назрела уже давно и сейчас созданы все условия для того, чтобы создать и составить подобный документ.

Ранее стало известно о том, что с 1 января 2023 года в РФ повысится качество школьного образования. Именно в этот день в стране официально появятся федеральные основные образовательные программы по всем предметам вместо примерных. Это будет так называемый "золотой стандарт" качества знаний российских детей — уровень, ниже которого в школах РФ в принципе не могут дать знания ребенку.