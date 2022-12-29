Лавров считает, что страны Запада превратили ОБСЕ в арену пропагандистских баталий

Лавров заявил, что страны Запада превратили ОБСЕ в арену пропагандистских баталий Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Глава МИД России Сергей Лавров уверен в том, что западные страны сделали из ОБСЕ арену пропагандистских баталий.

Об этом глава российского внешнеполитического ведомства сказал в интервью журналистам информагентства РИА Новости.

«Скажу прямо: дела в ОБСЕ складываются не лучшим образом. Организация создавалась как площадка для равноправного диалога и сотрудничества, но последние несколько лет она пребывает в глубочайшем кризисе», — пояснил Лавров. Лавров уточнил, что западные страны относятся к ОБСЕ как к инструменту, с помощью которого они могут продвигать свои интересы.

Ранее высокопоставленные российские чиновники неоднократно заявляли о деградации крупнейших и наиболее влиятельных международных политических, экономических, культурных, спортивных и иных институтов.

По мнению Кремля, об этом говорить полное доминирование русофобских и откровенно антироссийских тенденций в целом ряде крупных и влиятельных некогда структур. При этом, по словам российского президента Владимира Путина, "отменить" Россию у Запада совершенно точно не получится и все подобные попытки обречены на провал и неизбежно потерпят крах. Более того, как полагают в Кремле, вскоре и сами руководители западных государств поймут пагубность подобной политики.