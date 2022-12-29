Цены на электроэнергию в России в декабре 2022 года достигли исторического максимума

Стоимость электроэнергии выросла в России Фото: REUTERS

Цены на электроэнергию для коммерческих потребителей в России выросли в декабре 2022 года, достигнув в один из дней исторического максимума. Об этом сообщает газета "Коммерсант".

24 декабря 2022 года стоимость электричества достигла 1,8 тысячи рублей, тем самым обновив рекорд от 9 августа 2022 года. Если сравнивать с декабрем прошлого года, то с начала месяца оптовые цены на электроэнергию выросли на 12%.

"Речь о ценах для коммерческих потребителей (для населения тарифы искусственно снижаются)", - уточнили журналисты.

Причиной роста цен называют вывод нескольких энергоблоков атомных электростанций на ремонт. Это привело к снижению предложения на рынке, что в большинстве случаев провоцирует увеличение стоимости.

Напомним, традиционная ежегодная индексация тарифов за коммуналку нынче выбилась из обычного расписания. Плату в этом году уже один раз подымали — как обычно, с 1 июля, в среднем по стране в рамках 4%. Затем случилось новое повышение — с 1 декабря.

Как утверждают в Минэкономразвитии, оно не дополнительное, а досрочное — вместо того, что планировалось 1 июля 2023 года. В итоге, как обещают в ведомстве, в 2023 году коммунальные услуги дорожать уже не будут, а следующего повышения платы надо ждать с 1 июля 2024 года.