В Госдуме предложили увеличить время на возврат покупок в онлайне до 14 дней Фото: Анастасия Осипова

Депутат Госдумы Евгений Федоров выступил с инициативой изменить сроки возврата товаров, приобретенных в онлайн-магазинах. Депутат отмечает, что сейчас срок возврата составляет 7 дней, но было бы логичным увеличить его до 14-ти.

Соответствующее письмо он направил на имя руководителя Роспотребнадзора Анны Поповой.

Депутат отмечает, что в Гражданском кодексе РФ прописано, что срок возврата товаров составляет 14 дней, но для дистанционной торговли сделано исключение и сроки сокращены. Хотя подобная форма продаж заведомо не дает человеку полноценно ознакомиться с товаром, оценить все его характеристики, примерить.

В связи с этим депутат просит пересмотреть правила возврата и установить единый срок для всех покупок – 14 дней, пишет Rt.

Ранее, адвокат Гюзель Жубанова рассказала, в случае покупки подделки на маркетплейсе нужно обращаться к продавцу или непосредственно к самой торговой платформе, сообщает Газета.ru.

Она объяснила, что продавцы подделок создают фейковые «Сертификаты соответствия», а затем продают товары с поддельными этикетками.

Ранее с российского рынка ушли многие иностранные компании и люди столкнулись с тем, что невозможно было осуществить возврат товаров или обналичить подарочный сертификат. Но многие бренды уже задумываются как вернуться обратно и в связи с этим, Минпромторг сообщил, что продукция данных брендов не будет поставляться в страну в рамках параллельного импорта, сообщает РИАМО.