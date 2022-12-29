Почти половина россиян планирует провести новогодние праздники перед телевизором Фото: Влад КОМЯКОВ, Архив «КП»

Почти половина россиян (44%) планируют провести новогодние каникулы перед телевизором, за просмотром кино и сериалов. У трети респондентов в планах ходить в гости, а четверть опрошенных намерена отоспаться – такой ответ выбрали 23% участников опроса.

Что еще в планах у россиян? Читать книги (20%), устраивать долгие прогулки (20%), сделать мелкий ремонт (14%) и заняться спортом (13%). 10% намерены ходить в кафе и рестораны. А вот поездки на этот раз планируют меньше россиян: по России хочет путешествовать каждый восьмой, а отправиться за границу – каждый девятый.

Праздники большинство россиян ждут с нетерпением, причем многие уже придумали, как продлить себе отдых – они возьмут дополнительные выходные дни.

А вот работникам малых и средних предприятий повезло меньше, для них каникулы в основном будут рабочими.

По оценкам СК «Росгосстрах», отдых во время каникул обойдется в среднем от 5 до 30 тысяч рублей. Такие данные приводит «Газета.Ru».

Кстати, анализ прошедшего года и подведение его итогов может вызывать у человека ощущение своей никчемности и привести к депрессивным настроениям. Об этом "Москве 24" рассказала психолог, гештальт-терапевт Анна Девятка. Эксперт дала советы, как справиться с таким состоянием.

А вот люди, страдающие трудоголизмом, во время новогодних праздников могут испытывать хандру. Психиатр, психотерапевт кандидат медицинских наук Виктория Четлова напомнила в беседе с "Известиями", что трудоголизм — это вариант невроза.