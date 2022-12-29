Путин спустил на воду атомный подводный крейсер «Император Александр III» Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин 29 декабря принял участие в церемонии подъёма военно-морского флага на кораблях и спустил на воду атомный подводный крейсер "Император Александр III", сообщили в пресс-службе Кремля.

- Глава государства в режиме видеоконференции принимает участие в церемонии подъёма военно-морского флага на кораблях, поступающих в состав Военно-Морского Флота России, и спуска на воду атомного подводного крейсера «Император Александр III», - говорится в сообщении.

Во время своего выступления Путин акцентировал внимание на том, что российская сторона намерена и дальше повышать темпы и объёмы строительства кораблей разных проектов.

- (Мы будем и дальше) оснащать их самыми современными средствами вооружения, вести оперативную и боевую подготовку моряков, - словом, делать всё необходимое, чтобы надёжно обеспечить безопасность России, защиту наших нацинтересов в Мировом океане, - сказал политик.