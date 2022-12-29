Российские войска уничтожили две американские системы М777 и РСЗО HIMARS в Харьковской области Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Министерство обороны РФ в четверг, 29 декабря, сообщило, что Вооруженные силы (ВС) России уничтожили американские гаубицы М777, а также боевую машину реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS, которые использовали украинские военные.

«Уничтожены две артиллерийские системы М777 производства США. В районе Константиновки Донецкой народной республики вскрыта позиция и уничтожена боевая машина системы залпового огня HIMARS производства США», - сказано в заявлении российского военного ведомства, где уточняют, что вооружение уничтожили во время «контрбатарейной борьбы в районе населенного пункта Кругляковка».

Кроме того, в Донецкой Народной Республике (ДНР) уничтожили гаубицы «Мста-Б», Д-20 и Д-30, а также были поражены три склада артиллерийских боеприпасов в Северске и Артемовске в ДНР, а также в Степном, расположенном в Запорожской области.