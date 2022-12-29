Россия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
-1°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество29 декабря 2022 11:29

В Госдуму внесли законопроект о мерах поддержки супругов военных, погибших при исполнении

Данные меры поддержки не будут завесить от условий проживания
Елизавета КУЗНЕЦОВА
В Госдуму внесли законопроект о мерах поддержки супругов военных, погибших при исполнении

В Госдуму внесли законопроект о мерах поддержки супругов военных, погибших при исполнении

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Государственную думу РФ в четверг, 29 декабря, внесли поправки в закон «О ветеранах», направленный на социальную поддержку семей участников специальной военной операции на Украине. Об этом говорится в заявлении палаты парламента РФ.

В соответствии с документом, супруги военных, погибших при исполнении своих обязанностей, будут получать максимальные меры соцподдержки, при этом данные меры поддержки не будут завесить от условий проживания.

На данный момент, если супруги погибших военных проживают не только с детьми, но и с другими членами семьи, предоставления им аналогичных мер поддержки, что и вдовам, проживающим одиноко или же только с детьми, не предусматривается.

«Государственная дума продолжит работу над законами в поддержку военнослужащих и их семей. Это наш долг перед солдатами и офицерами, которые защищают страну и обеспечивают безопасность граждан», - заявил председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин.