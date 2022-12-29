В Госдуму внесли законопроект о мерах поддержки супругов военных, погибших при исполнении Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Государственную думу РФ в четверг, 29 декабря, внесли поправки в закон «О ветеранах», направленный на социальную поддержку семей участников специальной военной операции на Украине. Об этом говорится в заявлении палаты парламента РФ.

В соответствии с документом, супруги военных, погибших при исполнении своих обязанностей, будут получать максимальные меры соцподдержки, при этом данные меры поддержки не будут завесить от условий проживания.

На данный момент, если супруги погибших военных проживают не только с детьми, но и с другими членами семьи, предоставления им аналогичных мер поддержки, что и вдовам, проживающим одиноко или же только с детьми, не предусматривается.

«Государственная дума продолжит работу над законами в поддержку военнослужащих и их семей. Это наш долг перед солдатами и офицерами, которые защищают страну и обеспечивают безопасность граждан», - заявил председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин.