Приговоренный к казни британский наемник вернулся на Украину Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Британский наемник Шон Пиннер, который ранее воевал на стороне Киева, а позже был освобожден из плена, опубликовал видео, на котором вновь принимает участие в боях на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает телеканал RTVI.

«Шли атаковать окоп с пятью - десятью русскими, но там оказалось их до тридцати при поддержке Т-90М», - приводит телеканал слова британского наемника, видео которого как уточняется, изначально появилось в распоряжении канала «Война История Оружие».

Напомним, 9 июня этого года Верховный суд Донецкой Народной Республике (ДНР) приговорил к смертной казни троих наемников из Великобритании и Марокко, которых обвиняли по четырем статьям Уголовного кодекса ДНР. В начале декабря этого года британский таблоид The Sun заявил, что Шон Пиннер, который ранее воевал на стороне Киева и попавший в плен, вернулся на Украину.