Кадыров заявил, что в конце спецоперации Россия поднимет флаг победы в Киеве Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Глава Чечни Рамзан Кадыров в четверг, 29 декабря, заявил, что в конце проведения специальной военной операции российские войска поднимут «флаг победы» в Киеве.

«В конце мы поднимем флаг победы в Киеве» - заявил глава Чеченской Республики, отметив также, что был создан свой отряд из добровольцев из разных регионов.

Напомним, в конце марта этого года Кадыров заявил о планах провести военный парад в Киеве. Как писал сайт KP.RU, в тот день министр внутренних дел Чечни Руслан Алханов посетил расположение чеченских бойцов, которые участвуют в специальной военной операции на Украине. Глава Чеченской Республики выразил уверенность, что по завершении спецоперации в украинской столице пройдет военный парад Вооруженных сил (ВС) РФ. По его словам, к этому ведут «успехи российских войск на всех фронтах Украины и ощутимый вклад представителей силовых ведомств ЧР в победу над коварным врагом».