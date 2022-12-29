Недобор солдат в армию США в 2022 году составил 25% из-за проблем с психикой среди молодежи Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Армия Соединенных Штатов в 2022 году не достигла цели по набору военнослужащих, а дефицит составил около 25% солдат. Об этом пишет Fox News, связывая невыполнение плана с высоким количеством случаев ожирения, а также отсутствием аттестатов среднего образования и проблем с психикой среди молодежи.

«В этом году армия потеряла около 15 тысяч солдат от запланированного набора», - пишет издание со ссылкой на знакомые с ситуацией источники.

В статье отмечается, что снижение интереса к службе в США также произошло из-за отделения армии от общества. Авторы материалы пишут о том, что Вооруженные силы (ВС) Соединенных Штатов «набирают все меньше добровольцев из сокращающегося числа семей военных».

Незадолго до этого западные СМИ уже писали о проблеме набора, указывая на нежелание американцев служить. Эксперты назвали 2022 год самым сложным за всю историю существования контрактных войск.