Белоруссия потребовала от Украины провести расследование из-за инцидента с ракетой Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Минск потребовал от Киева незамедлительно расследовать инцидент с упавшей на территории Белоруссии украинской ракеты С-300, а также привлечь к ответственности всех виновных. Об этом сообщил пресс-секретарь Министерства иностранных дел республики Анатолий Глаз.

«Мы потребовали, чтобы украинская сторона провела тщательное расследование всех обстоятельств пуска указанной ракеты, привлекла к ответственности виновных», - заявил дипломат в четверг, 29 декабря.

Кроме того, Белоруссия призвала Украину принять «исчерпывающие меры» для того, чтобы впредь не допустить подобных инцидентов, которые могут привести к катастрофическим последствиям. Глаз также уточнил, что во время встречи с украинским послом в белорусском внешнеполитическом ведомстве речи об объявлении украинских дипломатов персонами нон грата не шло.

Напомним, как сообщили в Министерстве обороны Белоруссии, ракета была поражена силами войск противовоздушной обороны республики примерно в 10 часов в четверг, 29 декабря, а ее обломки нашли на сельскохозяйственном поле в районе деревни Горбаха Ивановского района.