Минобороны Белоруссии уточнило, что на территории страны упала украинская ракета комплекса С-300 Фото: Telegram

Министерство обороны Белоруссии прокомментировало падение украинской ракеты около населенного пункта Иваново Брестской области.

В военном ведомстве уточнили, что ракета была поражена силами войск противовоздушной обороны около 10 часов в четверг, 29 декабря. Сообщается, что обломки были найдены на сельскохозяйственном поле в районе деревни Горбаха Ивановского района.

«В ходе проверочных мероприятий предварительно установлено, что обломки принадлежат зенитной управляемой ракете С-300, выпущенной с территории Украины», - говорится в заявлении министерства.

Как писал сайт KP.RU, о падении ракеты сообщили президенту Белоруссии Александру Лукашенко, по поручению которого на месте происшествия начали работу группа военных и следователей. Как писал сайт KP.RU, рассматривались две основные версии. Согласно первой, ракета залетела на территорию республики, аналогично инциденту в Польше, просто пролетев не в ту сторону. Согласно второму варианту, ракету сбили в результате работы систем противовоздушной обороны (ПВО) Белоруссии.