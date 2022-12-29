Украинская ракета упала на территории Белоруссии Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Украинская ракета упала на территории Белоруссии. Сообщается, что белорусский президент Александр Лукашенко был проинформирован о падении ракеты, по его поручению на данный момент на месте работает группа военных и следователей.

Как передает «Пул Первого», падение ракеты произошло в промежутке с 10.00 до 11.00 в четверг, 29 декабря. Уточняется, что речь идет об украинской ракеты комплекса С-300.

Сообщается, что на данный момент рассматриваются две основные версии падения ракеты: «залет ракеты на территорию Беларуси, аналогичный недавнему инциденту в Польше, когда ракета полетела не в ту сторону», а также ракета может быть сбита «в результате работы систем ПВО Беларуси».

Данных о пострадавших пока не поступало.

Напомним, 15 ноября этого года появилось сообщение о падении двух ракет в населенной местности Пшеводув в Люблинском воеводстве, которое расположено на польско-украинской границе. Позже экстренные службы Польши сообщили о гибели двоих человек в результате взрыва.