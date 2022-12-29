В ряде городов ЛНР отменен комендантский час на Новый год и Рождество Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Временно исполняющий обязанности (врио) главы Луганской Народной Республики (ЛНР) Леонид Пасечник в четверг, 29 декабря, опубликовал указ, отменяющий действие комендантского часа на Новый год и Рождество в некоторых городах и районах ЛНР.

«Постановляю установить, что действие запрета на нахождение граждан на улицах и в иных общественных местах, установленного в соответствии с указом … приостанавливается с 23:00 31.12.2022 до 04:00 01.01.2023, с 23:00 06.01.2023 до 04:00 07.01.2023», - сказано в указе врио главы ЛНР, где уточняется, что данные действия принимаются для того, чтобы обеспечить проведение «мероприятий, посвященных новогодним и рождественским праздникам».

В указе врио главы ЛНР также говорится о том, что комендантский час сохранится в Первомайске, Лисичанске, Рубежном и Северодонецке, а также в Сватовском, Кременском и Троицком районах. Время комендантского часа установлено с 21.00 до 05.00.