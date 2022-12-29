Зеленский подписал закон "О медиа", запрещающий позитивную оценку действий России

Владимир Зеленский Фото: REUTERS

Президент Украины Владимир Зеленский в четверг, 29 декабря, подписал закон «О медиа», который усиливает контроль государства над СМИ, а также вводит запрет на позитивное освещение действий России. Об этом сообщается на сайт Верховной Рады.

Закон вводит запрет на распространение данных о действиях Москвы, которые будет недостоверной с точки зрения властей Украины, а также «исключительно позитивное освещение деятельности органов власти России с целью их популяризации». Документ вводит запрет и на все российские медиаресурсы.

Кроме того, расширяется полномочия Национального совета по теле- и радиовещанию, который теперь получает право направлять в редакции всех средств массовой информации предписания, обязательные для выполнения, а также данное ведомство сможет штрафовать все медиа, без какого-либо решения суда вводить запрет на работу интернет-СМИ сроком на 14 дней и отменять регистрацию печатных СМИ.