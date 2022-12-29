Нарколог Петров предупредил о негативных последствиях новогодних застолий с алкоголем Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Врач-нарколог, главный врач Клиники доктора Исаева Даниил Петров напомнил россиянам о неприятных последствиях новогодних застолий с алкоголем.

Чрезмерное употребление спиртного может напоминать о себе еще почти месяц после праздника, предупреждает он. В частности, у человека могут обостриться хронические заболевания и появиться физиологические и неврологические симптомы. Об этом пишет Lenta.ru.

- Алкоголь причиняет вред различным органам, он вымывает жидкость из организма и полезные вещества: калий, магний, хлор. Поэтому важно насытить организм этими минералами, причем желательно делать это до начала употребления: например, принять панангин и гептрал, - посоветовал нарколог.

Петров также напомнил гражданам, что чаще всего алкогольная интоксикация может сопровождаться рядом неврологических и физиологических последствий, к числу которых можно отнести раздражительность, несвязность речи и шаткость походки.

Ранее "Известия" писали, что рассказала врач-гастроэнтеролог Валерия Ломова посоветовала россиянам продумать новогоднее меню, предпочтительно включить в рацион белковые продукты, зелень, овощи, фрукты. Также она напомнила, что в поддержании здоровья печени в период праздников не стоит злоупотреблять алкоголем.

А накануне психиатр, нарколог Ольга Шевченко рассказала в беседе с RT о признаках алкогольной зависимости. Так, несомненными признаками алкогольной зависимости будут тремор, "развинченные" движения, отёкшее лицо, покраснение дермы.