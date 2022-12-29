В Германии оштрафовали врача из России за публикацию антинацистских фото и карикатур Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Германии оштрафовали врача из России, который публиковал фото и карикатуры с нацистскими символами, проводя параллель между националистами Украины и Третьим рейхом. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на приговор суда.

«Обвиняемый виновен в использовании противоречащих конституции и принадлежащих террористическим организациям знаков в четырех случаях», - приводит издание заявление суда.

Как сообщается, мужчина переехал в Германию около десяти лет назад, а на данный момент он работает нейрохирургом в одной из немецких больниц. В феврале этого года он опубликовал в соцсетях карикатуру, на которой были изображены два сапога: один с трезубом, а второй с нацистской свастикой. «Два сапога пара», - подписал он этот пост. Через неделю появился репост фото советских солдат, которые бросают нацистские знамена на Красной Площади в Москве.

«Обвиняемый сознательно принял в расчет, что другие пользователи платформы могут увидеть национал-социалистические знаки», - заявили в суде, отметив, что подобные действия являются противозаконными, «если указанные знаки не сопровождаются объяснительным комментарием или не перечеркнуты».

В качестве отягчающего обстоятельства мужчине вменялось «оправдание и поддержку преступлений» за одобрение действий Москвы в ходе специальной военной операции на Украине. Он должен выплатить штраф в размере 10 200 евро.