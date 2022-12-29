Россиян предупредили о рисках "подцепить" вирус в популярных мессенджерах Фото: Shutterstock

Генеральный директор "Яндекс 360" Владимир Русинов напомнил россиянам о необходимости проявлять бдительность и не переходить по неизвестным ссылкам в популярных мессенджерах.

По его словам, в противном случае возрастают риски "подцепить" вирус для девайса, особенно учитывая, что накануне новогодних праздников в мессенджерах традиционно растет число фишинговых и спам-атак. Об этом пишет Газета.Ru.

- "Подцепить" вирус можно разными путями: мошенники маскируют вредоносное ПО под безобидные приложения или файлы (браузеры, плееры, игры, навигаторы, книги, антивирусы и не только). Пользователи получают их через ссылки, которые внешне похожи на сайты магазинов, маркетплейсов, платформы с видеоконтентом, - объяснил Русинов.

Специалист добавил, что так злоумышленники распространяют банковские троянцы и другие вирусы, направленные на манипуляции с мобильными приложениями финансовых организаций.

По его словам, прежде всего людям стоит игнорировать ссылки, которые распространяются в мессенджерах неизвестными контактами. Кроме того, в дополнение к уже работающему антивирусу на смартфоне будет полезно установить дополнительный сервис для защиты от переходов по вредоносным ссылкам, так называемый антифишинг.

Ранее телеканал "360" сообщал, что сервисы VPN переживают бум популярности в России. Однако и количество неприятных случаев, связанных с их использованием, растет. По словам экспертов, россияне чаще всего переживают за безопасность личных данных на смартфонах, но VPN-сервисы несут угрозу и для персональных компьютеров.