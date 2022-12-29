Умер легендарный футболист Пеле Фото: REUTERS

Умер Пеле - легендарный футболист. Трехкратный чемпион мира по футболу в составе сборной Бразилии Пеле умер на 83-м году жизни, об этом в четверг сообщила дочь Пеле - Келли Насименту на своей странице в соцсети.

«Мы бесконечно любим тебя. Покойся с миром», - говорится в сообщении.

Как писал сайт KP.RU, в начале декабря 2022 года сообщалось, что лечение от рака легендарного футболиста, трехкратного чемпиона мира в составе сборной Бразилии Пеле перестало давать нужный результат и организм 82-летнего бразильца больше не реагирует на химиотерапию.

Отмечалось, что врачи прекратили лечить Пеле химиотерапией из-за безрезультатности процесса. Медики оказывали бразильцу паллиативную помощь, что означает снятие болевого синдрома при опухолях поздних стадий, не поддающихся лечению, с заведомо летальным исходом онкобольного.

Ранее стало известно, что Пеле был экстренно госпитализирован в конце ноября из-за респираторной инфекции.

Пеле (настоящее имя - Эдсон Арантис ду Насименту) выступал на профессиональном уровне с 1956 по 1977 годы в составе бразильского "Сантоса" и американского клуба "Нью-Йорк Космос", вместе с "Сантосом" он стал пятикратным обладателем Кубка Бразилии, по два раза выиграл Кубок Либертадорес и Межконтинентальный кубок. В составе сборной Бразилии Пеле стал единственным трехкратным чемпионом мира в качестве игрока (1958, 1962, 1970). Он занесен в Книгу рекордов Гиннесса как автор 1 279 голов за карьеру.

Напомним, в 1999 году Международный олимпийский комитет признал Пеле лучшим спортсменом столетия, несмотря на то, что бразилец ни разу не участвовал в Олимпийских играх. В том же году журнал Time включил футболиста в список ста наиболее влиятельных людей XX века.