Причиной смерти Пеле стал множественный отказ внутренних органов Фото: REUTERS

Причиной смерти трехкратного чемпиона мира по футболу бразильца Пеле стал множественный отказ внутренних органов. Об этом говорится в официальном бюллетене клиники "Альберт Эйнштейн", об этом сообщил новостной портал G1 со ссылкой на больницу, где находился футболист.

«В медицинском бюллетене, говорится, что смерть наступила в 15.27 «из-за отказа различных органов вследствие прогрессирующего рака», - приводит портал данные из медицинского документа.

Как писал сайт KP.RU, 29 декабря на 83-м году жизни умер трехкратный чемпион мира по футболу в составе сборной Бразилии Пеле. Об этом сообщила его дочь Келли Насименту.

В начале декабря 2022 года сообщалось, что лечение Пеле от рака перестало давать нужный результат и организм 82-летнего бразильца больше не реагирует на химиотерапию. Медики оказывали бразильцу паллиативную помощь, что означает снятие болевого синдрома при опухолях поздних стадий, не поддающихся лечению, с заведомо летальным исходом онкобольного.

Ранее в сентябре 2021 года Пеле провели операцию по удалению опухоли в толстой кишке.

22 декабря 2022 года лечащие врачи сообщили, что у Пеле наблюдается отрицательная динамика онкологического заболевания.