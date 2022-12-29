Россия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
-1°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиВ мире29 декабря 2022 20:20

Причиной смерти Пеле стал множественный отказ внутренних органов

Опубликован официальный бюллетень клиники
Сергей ГАПЧУК
Причиной смерти Пеле стал множественный отказ внутренних органов

Причиной смерти Пеле стал множественный отказ внутренних органов

Фото: REUTERS

Причиной смерти трехкратного чемпиона мира по футболу бразильца Пеле стал множественный отказ внутренних органов. Об этом говорится в официальном бюллетене клиники "Альберт Эйнштейн", об этом сообщил новостной портал G1 со ссылкой на больницу, где находился футболист.

«В медицинском бюллетене, говорится, что смерть наступила в 15.27 «из-за отказа различных органов вследствие прогрессирующего рака», - приводит портал данные из медицинского документа.

Как писал сайт KP.RU, 29 декабря на 83-м году жизни умер трехкратный чемпион мира по футболу в составе сборной Бразилии Пеле. Об этом сообщила его дочь Келли Насименту.

В начале декабря 2022 года сообщалось, что лечение Пеле от рака перестало давать нужный результат и организм 82-летнего бразильца больше не реагирует на химиотерапию. Медики оказывали бразильцу паллиативную помощь, что означает снятие болевого синдрома при опухолях поздних стадий, не поддающихся лечению, с заведомо летальным исходом онкобольного.

Ранее в сентябре 2021 года Пеле провели операцию по удалению опухоли в толстой кишке.

22 декабря 2022 года лечащие врачи сообщили, что у Пеле наблюдается отрицательная динамика онкологического заболевания.