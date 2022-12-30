Умерла Вивьен Вествуд, культовый британский модельер

Вивьен Вествуд скончалась на 82-м году жизни Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Британский модельер Вивьен Вествуд умерла в возрасте 81 года. Об этом говорится в официальном заявлении основанного ей модного дома Vivienne Westwood.

Причины смерти Вествуд в сообщении не указываются.

Вествуд был 81 год Фото: EAST NEWS

Вествуд считается основательницей стиля панк в высокой моде. Модельер носила титул дама-командор ордена Британской империи. По данным на 2021 год, состояние дизайнера превышало 50 млн долларов США.

В 1981 году Вествуд создала собственный бренд одежды. В качестве лейбла она выбирает изображение королевской державы; свой собственный образ модельер также строит на ассоциации с обликом королевы Елизаветы. В этот период она увлекается историческим костюмом. В своих коллекциях широко использует ретроспекцию, дерзко соединяя старинные корсеты, кринолины, турнюры и прочие аксессуары викторианского и, особенно, елизаветинского стиля с элементами панк-одежды. Её модели также отличают активное применение тартана, в том числе для драпировок, и асимметричный крой. В 1990-х Вествуд становится второй женщиной-модельером Британии после Мэри Куант, кто представляет свои коллекции в Париже.

Вивьен Вествуд была легендой мировой моды Фото: ТАСС

Также Вествуд известна и политическими акциями - в частности, она выступала в защиту журналиста-расследователя Джулиана Ассанжа.