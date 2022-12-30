Bloomberg: Соединенные Штаты могут передать Киеву БМП Bradley

ВСУ может получить в свое распоряжение новые американские БМП Фото: GLOBAL LOOK PRESS

США всерьез рассматривают возможность передачи Киеву американских боевых машин пехоты (БМП) M2A2 Bradley. Информацию об этом распространило агентство Bloomberg со ссылкой на собственные источники, знакомые с ситуацией.

Инсайдеры агентства утверждают, что поставка БМП может пройти как часть нового пакета военной помощи Украине. При это уточняется, что окончательное решение еще не принято. Сотрудник Центра стратегических и международных исследований Марк Канчиан рассказал журналистам о том, что Bradley фактически представляет из себя легкий танк, оснащенный 25-миллиметровой пушкой и противотанковыми ракетами TOW.

Ранее российский министр иностранных дел Сергей Лавров публично заявил о том, что каналы поставки западного оружия боевикам Вооруженных сил Украины (а также само направляемое Киеву вооружение) являются абсолютно легитимными целями для российских военных в ходе СВО.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу впоследствии сообщал о том, что армия России активно уничтожает западное оружие, которое в огромном количестве поступает на Украину, а также ликвидирует прибывающих в страну для участия в боевых действиях на стороне ВСУ многочисленных иностранных наемников.