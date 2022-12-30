Боевики ВСУ устроили ночной массированный обстрел Донецка

Центр Донецка снова оказался под обстрелом Вооруженных сил Украины Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Боевики Вооруженных сил Украины в ночь на 30 декабря нынешнего года нанесли массированный удар по центру Донецка.

Информацию об этом официально подтвердили власти Донецкой народной республики (ДНР) и глава Донецка Алексей Кулемзин.

Отмечается, что в результате атаки боевиков ВСУ в столице ДНР прогремело не менее 6 взрывов.

В представительстве ДНР в СЦКК официально заявили о том, что украинские войска выпустили по Донецку 6 ракет РСЗО. В результате зафиксированы повреждения гражданской инфраструктуры города.

Также под обстрелом ВСУ оказались и населенные пункты на территории ЛНР. В частности, ночью 30 декабря 2022 года ВС Украины выпустили по Алчевску (Луганская Народная Республика — ЛНР) сразу 12 ракет из американских реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS. В результате в Алчевске в общей сложности прозвучало не менее 10 сильных взрывов, сведений о погибших и пострадавших среди горожан пока не поступало.

Ранее руководители ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник публично заявили о необходимости скорейшей минимизации украинских обстрелов по мирным городам республик Донбасса. Согласно официальной информации, Вооруженные силы РФ уже разрабатывают детальный план по пресечению подобных инцидентов.