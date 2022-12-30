Россия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
-1°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПолитика30 декабря 2022 0:47

Боевики ВСУ устроили ночной массированный обстрел Донецка

Удар пришелся по самому центру столицы ДНР
Александр КИСЛОВ
Центр Донецка снова оказался под обстрелом Вооруженных сил Украины

Центр Донецка снова оказался под обстрелом Вооруженных сил Украины

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Боевики Вооруженных сил Украины в ночь на 30 декабря нынешнего года нанесли массированный удар по центру Донецка.

Информацию об этом официально подтвердили власти Донецкой народной республики (ДНР) и глава Донецка Алексей Кулемзин.

Отмечается, что в результате атаки боевиков ВСУ в столице ДНР прогремело не менее 6 взрывов.

В представительстве ДНР в СЦКК официально заявили о том, что украинские войска выпустили по Донецку 6 ракет РСЗО. В результате зафиксированы повреждения гражданской инфраструктуры города.

Также под обстрелом ВСУ оказались и населенные пункты на территории ЛНР. В частности, ночью 30 декабря 2022 года ВС Украины выпустили по Алчевску (Луганская Народная Республика — ЛНР) сразу 12 ракет из американских реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS. В результате в Алчевске в общей сложности прозвучало не менее 10 сильных взрывов, сведений о погибших и пострадавших среди горожан пока не поступало.

Ранее руководители ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник публично заявили о необходимости скорейшей минимизации украинских обстрелов по мирным городам республик Донбасса. Согласно официальной информации, Вооруженные силы РФ уже разрабатывают детальный план по пресечению подобных инцидентов.