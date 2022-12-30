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НовостиПолитика30 декабря 2022 1:26

Байден одобрил бюджет США на 2023-й год, предусматривающий многомиллиардную помощь Украине

Американский лидер уверен, что его страна просто обязана продолжать финансировать Киев
Александр КИСЛОВ
Джо Байден решил выделить на поддержку боевиков ВСУ огромные деньги

Джо Байден решил выделить на поддержку боевиков ВСУ огромные деньги

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Американский президент Джо Байден подписал закон о бюджете США на 2023-й финансовый год, его сумма составляет 1,7 трлн долларов. Официальную информацию об этом распространила пресс-служба Белого дома. Бюджет США предусматривает оказание солидной финансовой поддержке Украине и боевика ее Вооруженных сил.

В своем аккаунте в соцсети Twitter американский лидер подчеркнул, что главный финансовый документ Соединенных Штатов «венчает год исторического прогресса».

На нужды обороны будет выделено 858 млрд долларов Украина и союзники по НАТО, согласно документу, получат экстренную помощь на около 45 млрд долларов. Около 9 млрд из этой суммы планируется направить для различных нужд ВСУ.

Ранее Байден публично заявил о том, что США будет оказывать масштабную финансовую и военную помощь Украине настолько долго, насколько это будет необходимо. При этом, по словам американского президента, Соединенные Штаты ни в коем случае не намерены отправлять на Украину собственных военных - в Белом доме полагают, что это непременно сразу же в обязательном порядке приведет к прямому военному столкновению Вашингтона и Москвы.

Эту же информацию подтвердил и глава российского МИДа Сергей Лавров: по его словам, США по закрытым дипломатическим каналам сообщили РФ, что не будут посылать на Украину бойцов собственной армии.