Байден одобрил бюджет США на 2023-й год, предусматривающий многомиллиардную помощь Украине

Джо Байден решил выделить на поддержку боевиков ВСУ огромные деньги Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Американский президент Джо Байден подписал закон о бюджете США на 2023-й финансовый год, его сумма составляет 1,7 трлн долларов. Официальную информацию об этом распространила пресс-служба Белого дома. Бюджет США предусматривает оказание солидной финансовой поддержке Украине и боевика ее Вооруженных сил.

В своем аккаунте в соцсети Twitter американский лидер подчеркнул, что главный финансовый документ Соединенных Штатов «венчает год исторического прогресса».

На нужды обороны будет выделено 858 млрд долларов Украина и союзники по НАТО, согласно документу, получат экстренную помощь на около 45 млрд долларов. Около 9 млрд из этой суммы планируется направить для различных нужд ВСУ.

Ранее Байден публично заявил о том, что США будет оказывать масштабную финансовую и военную помощь Украине настолько долго, насколько это будет необходимо. При этом, по словам американского президента, Соединенные Штаты ни в коем случае не намерены отправлять на Украину собственных военных - в Белом доме полагают, что это непременно сразу же в обязательном порядке приведет к прямому военному столкновению Вашингтона и Москвы.

Эту же информацию подтвердил и глава российского МИДа Сергей Лавров: по его словам, США по закрытым дипломатическим каналам сообщили РФ, что не будут посылать на Украину бойцов собственной армии.