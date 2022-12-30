Путин пригласил Си Цзиньпина посетить Москву весной 2023 года Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин пригласил китайского коллегу Си Цзиньпина посетить Москву весной 2023 года. Об этом он заявил во время проведения переговоры в онлайн-режиме.

Он также акцентировал внимание на том, что в условиях геополитической напряженности возрастает значимость российско-китайских отношений

- Эти связи являются наилучшими за всю историю. Образец сотрудничества крепких держав в 21 веке. Неоднократно говорили по телефону, активно идут контакты и на других уровнях. Ждем вас, господин председатель, весной следующего года с государственным визитом в Москву, - сказал российский лидер.

Днем ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщал, что президент России Владимир Путин проведет переговоры с председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином по закрытой видеосвязи в пятницу, 30 декабря. По словам Пескова, политики обсудят в первую очередь российско-китайские отношения.