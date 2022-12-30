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НовостиПолитика30 декабря 2022 8:59

Путин заявил, что действия России и Китая формируют справедливый миропорядок

А китайский политик заявил о готовности наращивать с Россией стратегическое взаимодействие
София ГОНЧАРОВА
Путин заявил, что действия России и Китая формируют справедливый миропорядок

Путин заявил, что действия России и Китая формируют справедливый миропорядок

Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин на встрече с китайским коллегой Си Цзиньпином заявил, что действия РФ и Китая формируют справедливый миропорядок.

- Координация России и Китая на международной арене служит формированию справедливого миропорядка, две страны продолжат сотрудничество в сфере военно-технического сотрудничества, - сказал глава государства.

В свою очередь китайский политик заявил о готовности наращивать с Россией стратегическое взаимодействие "на благо наших стран и в интересах стабильности во всем мире".

Ране представитель Кремля Дмитрий Песков анонсировал переговоры Путина и Си Цзиньпина. Он сообщал, что политики обсудят в первую очередь российско-китайские отношения. Кроме того, лидеры обменяются мнениями по наиболее острым региональным проблемам. Представитель Кремля уверен, что Путин и Си Цзиньпин рассмотрят эти проблемы "в духе настоящего стратегического партнерства".