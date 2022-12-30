В России за сутки госпитализировали 956 человек с COVID-19 Фото: REUTERS

За минувшие сутки, к 30 декабря 2022 года, в России зафиксировано 5 810 случаев заражения коронавирусом, против 6 146 днем ранее. Число смертей от ковид достигло 50, против 56 от 29 декабря, соответственно. Об этом информирует федеральный оперативный штаб по борьбе с инфекцией.

Всего с начала пандемии зарегистрировано 21 792 982 случая заражения и 393 654 летальных исхода к 30 декабря соответственно.

Число выздоровлений выросло за сутки на 7 695 против 7 815 днем ранее, до 21 200 287.

Количество госпитализаций достигло 956 заболевших против 1 065 днем ранее, что говорит о снижении на 10% в сравнении с предыдущим днем. Число госпитализаций уменьшилось в 39 регионах и увеличилось в 39, в 7 ситуация не изменилась.

Напомним, о начале коронавирусного конца света в Китае сообщили мировые СМИ 20 декабря 2022 года. По данным агентства Bloomberg, которое ссылается на протоколы закрытого заседания Национальной комиссии здравоохранения КНР, с начала декабря в Поднебесной заболело 248 миллионов человек. А это ни много ни мало, а 18 процентов населения Китая. Только за один день - 20 декабря, COVID-19 заразились 37 миллионов человек.