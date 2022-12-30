ВС России нанесли массированный удар по военным и энергетическим объектам Украины

ВС России поразили объекты военного управления Украины Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Министерство обороны РФ заявило, что в минувший четверг, 29 декабря, Вооруженные силы (ВС) России нанесли массированный удар по системе военного управления и объектам энергетики, которые обеспечивают работу предприятий оборонно-промышленного комплекса Украины. В военном ведомстве отметили, что все объекты были поражены.

Отмечается, что в результате ударов российских военных было остановлено производство и ремонт военной техники Вооруженных сил Украины (ВСУ) и боеприпасов, а поставленное для украинских войск иностранное вооружение было заблокировано в тыловых районах.

«Цель удара достигнута, все назначенные объекты поражены … в результате удара остановлено производство и ремонт военной техники и боеприпасов, а также прекращена переброска резервов ВСУ из западных регионов Украины», - сказано в заявлении российского военного ведомства, где также говорится о том, что «в результате нарушения железнодорожных перевозок поставленное для ВСУ иностранное вооружение заблокировано в тыловых районах».