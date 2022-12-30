Путин не будет поздравлять с Новым годом Байдена, Шольца и Макрона Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин поздравил с Рождеством и наступающим Новым годом некоторых бывших глав зарубежных государств, а также руководителей иностранных правительств.

Как сообщает в пятницу, 30 декабря, пресс-служба Кремля, российский лидер, в частности, поздравил Ангелу Меркель, Герхарда Шредера, Сильвио Берлускони, Роберта Кочаряна, Нурсултана Назарбаева и Сержа Саргсяна.

При этом отмечается, что глава государства не намерен поздравлять президентов США и Франции, Джо Байдена и Эммануэля Макрона, а также канцлера ФРГ Олафа Шольца. «Эти наши визави сами не направляют никаких поздравлений. Мы сейчас не имеем с ними практически никаких контактов», - сказано в заявлении.

Тем временем, в поздравлении премьер-министру Венгрии Виктору Орбану отмечено, что, «несмотря на непростую международную обстановку, отношения между странами сохранили позитивную динамику».

Кроме того, Путин поздравил с Новым годом лидеров Абхазии, Азербайджана, Венгрии, Венесуэлы, Вьетнама, Индии, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистан, Туркмении, Узбекистана, Южной Осетии, Боливии, Бразилии, Китая, Кубы, Никарагуа, Сербии, Сирии, Турции.