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НовостиПолитика30 декабря 2022 11:14

Песков заявил, что выборы президента России в 2024 году начнутся с электоральных процессов

Пресс-секретарь президента Песков назвал переизбрание президента экзаменом на доверие для граждан
Владимир РОМАНЕНКО
Пресс-секретарь президента Песков назвал переизбрание президента экзаменом на доверие для граждан

Пресс-секретарь президента Песков назвал переизбрание президента экзаменом на доверие для граждан

Фото: REUTERS

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков на сообщения в СМИ о начатой в Кремле подготовке к президентским выборам 2024 года и заявил, что выборам будут предшествовать электоральные процессы, которые начнутся заблаговременно. По его словам это суть ежедневной работы лидера государства и его администрации.

Песков напомнил, что президент при повторном выдвижении кандидатуры на выборах, получает определенный "кредит доверия от населения".

"А сами выборы, если президент еще раз выдвигает свою кандидатуру, — это такой экзамен, когда люди подтверждают или не подтверждают свое доверие. Поэтому все, что делается, это так или иначе есть подготовка", — подчеркнул Песков.

17 декабря 2020 года президент России Владимир Путин в ходе своей большой пресс-конференции ответил на вопрос о следующих президентских выборах, которые состоятся в 2024 году. По его словам, он для себя еще не решил, будет ли он баллотироваться.