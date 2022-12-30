Сотрудник СК России подполковник Рыбаков погиб при обстреле в Донецке Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Замглавы контрольно-следственного отдела военного следственного управления Следственного комитета России (СК РФ) по Объединенной группировке войск (сил) подполковник юстиции Евгений Александрович Рыбаков погиб сегодня, 30 декабря, из-за артиллерийского обстрела в Донецке. Об этом сообщается в Телеграм-канале “Следком”.

"По факту гибели Е.А. Рыбакова возбуждено уголовное дело. Следствие установит все обстоятельства произошедшего, причастные к совершению этого преступления лица будут привлечены к уголовной ответственности”, - говорится в сообщении ведомства.

Евгений Рыбаков, фото: Телеграм-канал "Следком"

Глава СК РФ Александр Бастрыкин выразил соболезнования близким Рыбакова. Он распорядился оказать всестороннюю поддержку членам семьи погибшего.

Ранее сообщалось, что в боях за Мариуполь погиб известный джазовый музыкант Донецкой филармонии Николай Звягинцев. Жизнь талантливого мужчины трагически оборвалась на 39 году.

Также при обстреле ВСУ в Донецке ранее чуть не погиб иностранный журналист Джонни Миллер.